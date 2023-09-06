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Стратегия по «Дюне» Dune: Spice Wars выйдет из раннего доступа 14 сентября

Стратегия по «Дюне» Dune: Spice Wars выйдет из раннего доступа 14 сентября
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Shiro Games и Funcom объявили, что стратегия по «Дюне» Dune: Spice Wars покинет ранний доступ уже 13 сентября. Ранее разработчики лишь указывали месяц, но точную дату не говорили.

Разработчики проекта решили, что он уже готов для выхода из раннего доступа. Большинство проблем устранили, количество багов тоже уменьшили.

События проекта разворачиваются во вселенной «Дюны». Игрокам нужно возглавить одну из четырёх фракций и сражаться за власть на пустынной планете Арракис.

Dune: Spice Wars вышла в ранний доступ на ПК ещё в апреле прошлого года. На данный момент у тайтла 81% положительных отзывов в Steam. Игру в целом приняли положительно, однако среди недостатков выделяли медленный геймплей и проблемный менеджмент.

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