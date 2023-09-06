Леонардо Ди Каприо и рэпер Снуп Догг повеселились на вечеринке в Нью-Йорке

Американский рэпер Снуп Догг опубликовал новую фотографию у себя в соцсетях. На ней знаменитый музыкант запечатлён с не менее знаменитым Леонардо Ди Каприо — оба присутствовали на некой вечеринке в Нью-Йорке.

Пока неясно, что именно отмечали звёзды: возможно, они встретились по чистой случайности. Интересно, что оба носили на вечеринке шляпы — у Леонардо Ди Каприо она оказалась настолько чёрной, что её практически не видно на фотографии.

В ближайшее время обеих знаменитостей ждёт занятой сезон. Не так давно Снуп Догг стал одним из играбельных персонажей в Call of Duty, а уже в октябре Леонардо Ди Каприо отправится в турне с продвижением своего следующего фильма — «Убийцы цветочной луны». Премьера картины состоится 20 октября.