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Утекли полный список бойцов и геймплей Mortal Kombat 1 с Nintendo Switch

Утёк полный список бойцов в Mortal Kombat 1
Аудио-версия:
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Пользователь Reddit под ником earisen рассказал, что каким-то образом получил версию Mortal Kombat 1 для Nintendo Switch. По словам геймера, версия для Switch работает ужасно — играть на консоли Nintendo он не рекомендует.

Игрок подчеркнул, что в игре FPS часто падает аж до 15. Особенно сильно это заметно в катсценах. Также проект периодически подтормадживает, что вызывает сильный дискомфорт.

Видео с демонстрацией версии для Switch

Видео доступно на канале Anatoly Lukmanov. Права на видео принадлежат earisen.

Ещё геймер слил полный список бойцов и камео-бойцов.

Фото: earisen

Обычные бойцы

  • Скорпион
  • Рейден
  • Cаб-Зиро
  • Джонни Кейдж
  • Кунг Лао
  • Лю Кенг
  • Китана
  • Милина
  • Кенши
  • Смоук
  • Рейн
  • Ли Мей
  • Таня
  • Барака
  • Герас
  • Рептилия
  • Ашра
  • Хавик
  • Синдел
  • Генерал Шао
  • Шанг Цунг
  • Рейко
  • Нитара

Фото: earisen

Камео-бойцы

  • Саб-Зиро
  • Соня Блейд
  • Страйкер
  • Кунг Лао
  • Кано
  • Джакс
  • Гор
  • Скорпион
  • Сектор
  • Сайракс
  • Фрост
  • Дарриус
  • Сарина
  • Мотаро
  • Суджинко

Выход Mortal Kombat 1 состоится уже 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Покупатели премиального издания смогут начать прохождение почти на неделю раньше, 13-го числа.

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