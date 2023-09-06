Премьеру фильма «Барби» в России вновь перенесли — Mash

В России снова перенесли неофициальную премьеру фильма «Барби». Об этом сообщает издание Mash со ссылкой на свои источники в киносетях.
Так, первые сеансы фильма Гретты Гервиг должны были состояться в некоторых кинотеатрах страны уже 9 сентября, однако премьеру пока отложили на неделю — до 16-го числа. Дело якобы в том самом «запрете» Минкульта — представители киносферы выразили готовность пойти на уступки ведомства, вырезав из фильма неугодные сцены. Интересно, что в некоторых кинотеатрах всё ещё указана прежняя дата — 9 сентября.
Что касается показа фильма в Москве под названием «Быстрые свидания», то это был эксперимент одной из киносетей, отмечают источники. Администрация уже удалила постер и описание картины со своего сайта.
Интересно, что «Оппенгеймер», ещё один горячо ожидаемый фильм этого лета, всё же постепенно добирается до кинотеатров России. Новая лента Кристофера Нолана уже вышла в некоторых киносетях Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов.
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