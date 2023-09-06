Приквел «Кладбища домашних животных» будет фильмом для взрослых

Недавно организация MPAA присвоила фильму «Кладбище домашних животных: Кровные узы» возрастной рейтинг. Лента получила рейтинг R (для взрослых).
«Кладбище домашних животных: Кровные узы» — приквел картины «Кладбище домашних животных» 2019 года. События ленты развернутся в 1969 году в родном городе главного героя Джада Крэндалла. Мужчина захочет покинуть Ладлоу, однако сделать это ему так и не удаётся, поскольку он случайно раскрывает зловещие семейные тайны, которые навсегда связывают его с жутким местом.
В картине 2019 года Джада сыграл Джон Литгоу, а в «Кровных узах» молодого персонажа воплотил Джексон Уайт. Режиссёром будущего фильма выступила Линдси Бир.
Премьера «Кладбища домашних животных: Кровные узы» состоится 6 октября в стриминговом сервисе Paramount+.
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