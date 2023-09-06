Госкорпорации России переходят на отечественные смартфоны AYYA T1 вместо iPhone

Постепенно российские госслужащие и сотрудники госкорпораций начинают отказываться от использования техники Apple в рабочих целях. В качестве альтернативы им предлагают смартфоны AYYA T1, которые работают на отечественной операционной системе «Аврора».
Согласно источнику издания «Ведомости», от нескольких сотен до 2 тыс. смартфонов используются сотрудниками силовых структур и «Росатома». Что касается розничного рынка, то на нём AYYA T1 не сильно котируется — за всё время было продано 905 устройств (~ 18% от общего объёма поставок).
Однако замещать технику Apple собираются не только отечественными смартфонами. К примеру, сотрудники Минпромторга имеют право пользоваться техникой на базе Android и других операционных систем, а Минэнерго завершило госзакупку на сумму 590 тыс. рублей китайских смартфонов Xiaomi Redmi Note 12.
В течение этого лета запреты на использование устройств Apple были введены в Минфине, Минэнерго, Минпросвещения, Минтранса, Минпромторга, Федеральной таможенной службе (ФТС), Ростехе и ряде других ведомостей.
Также чиновники отказываются и от использования иностранных мессенджеров в пользу отечественных. Например, многие уже перешли из WhatsApp в «Телеграм».
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