Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Госкорпорации России переходят на отечественные смартфоны AYYA T1 вместо iPhone

Госкорпорации России переходят на отечественные смартфоны AYYA T1 вместо iPhone
Аудио-версия:
Комментарии

Постепенно российские госслужащие и сотрудники госкорпораций начинают отказываться от использования техники Apple в рабочих целях. В качестве альтернативы им предлагают смартфоны AYYA T1, которые работают на отечественной операционной системе «Аврора».

Согласно источнику издания «Ведомости», от нескольких сотен до 2 тыс. смартфонов используются сотрудниками силовых структур и «Росатома». Что касается розничного рынка, то на нём AYYA T1 не сильно котируется — за всё время было продано 905 устройств (~ 18% от общего объёма поставок).

Однако замещать технику Apple собираются не только отечественными смартфонами. К примеру, сотрудники Минпромторга имеют право пользоваться техникой на базе Android и других операционных систем, а Минэнерго завершило госзакупку на сумму 590 тыс. рублей китайских смартфонов Xiaomi Redmi Note 12.

В течение этого лета запреты на использование устройств Apple были введены в Минфине, Минэнерго, Минпросвещения, Минтранса, Минпромторга, Федеральной таможенной службе (ФТС), Ростехе и ряде других ведомостей.

Также чиновники отказываются и от использования иностранных мессенджеров в пользу отечественных. Например, многие уже перешли из WhatsApp в «Телеграм».

Материалы по теме
В Госдуме считают, что запрещать россиянам пользоваться техникой Apple нерационально
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android