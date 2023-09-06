Авторы Baldur's Gate 3 добавят в игру кроссплей
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Сегодня, 6 сентября, издательский директор студии Larian Майкл Даус дал интервью журналисту Eurogamer. В ходе него руководитель раскрыл, что команда работает над кроссплеем в Baldur's Gate 3.
По словам Дауса, коллектив изначально хотел добавить функцию в игру, однако понимал, что не успеет реализовать её к выходу тайтла. Авторы Baldur's Gate 3 уже наметили срок выпуска кроссплея, но точную дату раскрывать пока не собираются.
Кроссплей занесён в «дорожную карту» студии, и хотя у нас есть намеченный срок выпуска, мы не хотим называть точную дату, пока не будем полностью в ней уверены.
Baldur's Gate 3 доступна на ПК и PS5. До конца ноября одна из главных RPG последних лет доберётся и до консолей Xbox Series.
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