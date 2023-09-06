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Россия и Израиль подписали договор о сотрудничестве в производстве кино

Россия и Израиль подписали соглашение о сотрудничестве в области кинопроизводства. Об этом сообщает министр культуры России Ольга Любимова в своём телеграм-канале.

Переговорный процесс длился почти 15 лет, инициатором соглашения в 2009 году выступила израильская сторона. Теперь коллеги из России и Израиля могут обмениваться опытом, вместе создавать кино и работать с киноархивами. С нетерпением ждём израильских кинематографистов в конкурсных программах наших международных кинофестивалей и в публичных дискуссиях. Также готовимся расширить прокатные возможности фильмов российско-израильского производства.

По словам чиновницы, соглашение поможет сотрудничеству двух стран выйти на новый уровень. Впереди у обеих стран множество совместных планов, отметила Любимова.