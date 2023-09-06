Мыло, спирт и одежда — чем нельзя протирать экран смартфона

Издание «Лайфхакер» опубликовало материал, в котором рассказало, какими подручными средствами не стоит очищать экран смартфона от загрязнений. Некоторые из них не только неэффективны, но и могут нанести вред вашему гаджету.
Крайне не рекомендуется протирать экран бумажными полотенцами, футболкой и джинсами — они могут его поцарапать. Помимо этого, если вы хотите продлить жизнь олеофобному покрытию, то ни в коем случае не прибегайте к использованию бытовой химии, средств для снятия макияжа, перекиси водорода, дезинфицирующих салфеток и спирта.
Ещё не стоит экспериментировать с продувкой сжатым воздухом, поскольку он может навредить внутренностям устройства. Также для очистки стеклянных поверхностей не стоит использовать уксус, поскольку некоторые его компоненты способны испортить экран и линзы камер.
- 6 сентября 2023
-
16:36
-
16:11
-
15:55
-
15:54
-
15:18
-
14:56
-
14:16
-
14:08
-
13:46
-
13:22
-
13:08
-
12:53
-
12:24
-
12:22
-
11:54
-
11:16
-
11:12
-
10:34
-
09:58
-
09:21
-
08:44
-
08:10
-
07:35
-
07:04
-
06:32
-
03:00
- 5 сентября 2023
-
22:02
-
21:48
-
20:36
-
20:14
-
19:32
-
19:18
-
19:13
-
18:51
-
18:45