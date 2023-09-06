Мыло, спирт и одежда — чем нельзя протирать экран смартфона

Издание «Лайфхакер» опубликовало материал, в котором рассказало, какими подручными средствами не стоит очищать экран смартфона от загрязнений. Некоторые из них не только неэффективны, но и могут нанести вред вашему гаджету.

Крайне не рекомендуется протирать экран бумажными полотенцами, футболкой и джинсами — они могут его поцарапать. Помимо этого, если вы хотите продлить жизнь олеофобному покрытию, то ни в коем случае не прибегайте к использованию бытовой химии, средств для снятия макияжа, перекиси водорода, дезинфицирующих салфеток и спирта.

Ещё не стоит экспериментировать с продувкой сжатым воздухом, поскольку он может навредить внутренностям устройства. Также для очистки стеклянных поверхностей не стоит использовать уксус, поскольку некоторые его компоненты способны испортить экран и линзы камер.