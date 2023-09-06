Вышел первый тизер фильма «Продавцы боли» от режиссёра саги по «Гарри Поттеру»

Netflix выпустил первый тизер фильма «Продавцы боли» — криминальной драмы от режиссёра саги о «Гарри Поттере» Дэвида Йейтса. Главные роли исполнят Эмили Блант («Тихое место») и Крис Эванс («Мстители», «Достать ножи»). Премьера ленты состоится уже 27 октября.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
Сюжет фильма основан на реальных событиях и вертится вокруг целеустремлённой молодой девушки, которая устраивается в фармакологическую компанию. По ходу она узнаёт, что эта компания торгует сильным обезболивающим, которое вызывает зависимость, — впереди героиню ждёт заговор с криминальным оттенком.
Режиссёром фильма станет Дэвид Йейтс, известный благодаря четырём последним фильмам о Гарри Поттере и трём лентам серии «Фантастические твари». Сам постановщик признаётся, что устал от зелёных экранов и спецэффектов и теперь хочет «снова почувствовать красоту реального кадра».
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