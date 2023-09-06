По мультфильму «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» сделают игру

На прошлой неделе мультфильм «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» вышел в онлайне, а за месяц проката его сборы превысили $ 152 млн. Видимо, авторы остались довольны успехом ленты, поэтому студия Outright Games анонсировала игру по её мотивам.

Действия тайтла развернутся спустя несколько месяцев после событий мультфильма. Команде черепах предстоит спасти Нью-Йорк от новой угрозой. Релиз игры состоится на консолях и ПК в 2024 году. Другие подробности пока не раскрываются.

Режиссёром «Черепашек-ниндзя: Погром мутантов» выступил Джефф Роу («Митчеллы против машин»), а сценаристом — Брендан О’Брайен («Соседи. На тропе войны»). В озвучке главных героев приняли участие Шэймон Браун-младший, Брэйди Нун, Николас Канту, Мика Эбби, Джеки Чан, Сет Роген и Джон Сина.