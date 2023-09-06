Минцифры договорится с Apple об установке RuStore на iPhone

Минцифры хочет договориться с Apple и Samsung о предустановке отечественного магазина приложений RuStore на смартфоны. Об этом рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Помимо этого, Шадаев сообщил, что сейчас требование о предустановке российских приложений выполняется для 75% продаваемых устройств.

Мы считаем, что у нас есть перспективы договориться со всеми производителями устройств, которые ввозят их не в рамках параллельного импорта. Мы надеемся также, что мы договоримся с Samsung и Apple.

Представители ведомства хотят, чтобы все необходимые приложения устанавливались сразу на основе выбранного пользователем региона. Поскольку вскрытие продавцом упаковки со смартфоном сразу делает гаджет менее привлекательными в глазах покупателя. Также после этого у товара сразу пропадает гарантия.

Ещё велика вероятность того, что после приобретения устройства владелец сбросит его до заводских настроек. Ведь откуда он может знать, какие именно манипуляции со смартфоном проделывал инженер конкретной розничной сети.