Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Минцифры договорится с Apple об установке RuStore на Айфоне

Минцифры договорится с Apple об установке RuStore на iPhone
Аудио-версия:
Комментарии

Минцифры хочет договориться с Apple и Samsung о предустановке отечественного магазина приложений RuStore на смартфоны. Об этом рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Помимо этого, Шадаев сообщил, что сейчас требование о предустановке российских приложений выполняется для 75% продаваемых устройств.

Мы считаем, что у нас есть перспективы договориться со всеми производителями устройств, которые ввозят их не в рамках параллельного импорта. Мы надеемся также, что мы договоримся с Samsung и Apple.

Представители ведомства хотят, чтобы все необходимые приложения устанавливались сразу на основе выбранного пользователем региона. Поскольку вскрытие продавцом упаковки со смартфоном сразу делает гаджет менее привлекательными в глазах покупателя. Также после этого у товара сразу пропадает гарантия.

Ещё велика вероятность того, что после приобретения устройства владелец сбросит его до заводских настроек. Ведь откуда он может знать, какие именно манипуляции со смартфоном проделывал инженер конкретной розничной сети.

Материалы по теме
Госкорпорации России переходят на отечественные смартфоны AYYA T1 вместо iPhone
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android