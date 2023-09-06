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Вышел первый трейлер мультфильма «Как поживаете?» Хаяо Миядзаки

Вышел первый трейлер мультфильма «Как поживаете?» Хаяо Миядзаки
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На YouTube-канале GKIDS Films вышел первый трейлер мультфильма «Как поживаете?» Хаяо Миядзаки. Лента станет последним проектом 82-летнего японского аниматора.

Видео доступно на YouTube-канале GKIDS Films. Права на видео принадлежат Ghibli.

Аниме «Как поживаете?» расскажет историю мальчика из Японии, который в раннем возрасте теряет отца и живёт со своим дядей вплоть до совершеннолетия. Хаяо Миядзаки посвятил картину собственному внуку. Как отметили в Ghibli, «Как поживаете?» — крупнейший и самый масштабный проект студии.

Премьера «Как поживаете?» состоялась 14 июля в Японии. Аниме официально выйдет в онлайне и в России. Предполагается и прокат в отечественных кинотеатрах, но конкретная дата пока не раскрывается.

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