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Вышел новый трейлер «Поколения «Ви», сериала по миру «Пацанов»

Вышел новый трейлер «Поколения «Ви», сериала по миру «Пацанов»
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Компания Amazon опубликовала полноценный трейлер сериала «Поколение «Ви», спин-оффа «Пацанов». В ролике показали новые кадры из шоу, которые ранее нигде не фигурировали.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Действие сериала развернётся в американском колледже для подростков-супергероев, которым заведует компания Vought International. В центре спин-оффа окажутся будущие герои, которые «пытаются разобраться в себе и сражаются за лучшие контракты в лучших городах». Шоу будет посвящено будущей команде «Люди Джи», которая в оригинальном комиксе представляла собой пародию на Людей Икс.

Первые три эпизода спин-оффа «Пацанов» выйдут 29 сентября. Каждый новый эпизод будет выходить еженедельно. Финал первого сезона покажут 3 ноября. Сериал дебютирует в сервисе Amazon Prime.

Тем временем выход четвёртого сезона «Пацанов» задержится из-за забастовки сценаристов США.

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