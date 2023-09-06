Кара Делевинь и Ким Кардашьян в трейлере 12-го сезона «Американской истории ужасов»

На YouTube-канале FX Networks вышел полноценный трейлер 12-го сезона сериала «Американская история ужасов». В ролике показали главных персонажей и ряд жутких сцен.

Видео доступно на YouTube-канале FX Networks. Права на видео принадлежат FX Networks.

Шоураннером выступила Хэлли Файффер. За основу сюжета был взят роман Даниэля Валентайна «Деликатное состояние». Сезон разделят на две части, однако сколько эпизодов войдёт в каждую из них, пока не раскрывается.

В актёрский состав 12-го сезона вошли Ким Кардашьян, Эмма Робертс, Кара Делевинь, Закари Куинто, Микаэла Джаэ Родригес, Мэтт Зукри, Аннабелль Декстер-Джонс, Одесса Адлон, Дебра Монк и Джули Монк.

Премьера нового сезона состоится 20 сентября на телеканале FX Networks и в стриминговом сервисе Hulu. Серии будут выходить еженедельно.