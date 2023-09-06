Представлены постеры с главными героями новых «Голодных игр»

Компания Lionsgate представила персональные постеры с главными персонажами предстоящей картины «Голодные игры: Баллады о змеях и певчих птицах». Это спин-офф оригинальной франшизы, пятая картина в киносаге и первый фильм в серии за последние восемь лет.
События «Баллады о змеях и певчих птицах» развернутся за 64 года до приключений Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс). Сюжет будет посвящён Люси Грей Бэрд (Рэйчел Зеглер) и Кориолану Сноу (Том Блит), будущему президенту Панема. В фильме также сыграет звезда «Игры престолов» Питер Динклейдж — он исполнит роль Каски Хайботтома.
Премьера фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» намечена на 17 ноября. Выйдет ли картина в России, неизвестно.
Персональные постеры
Фото: Lionsgate
Фото: Lionsgate
Фото: Lionsgate
Фото: Lionsgate
Фото: Lionsgate
Фото: Lionsgate
Фото: Lionsgate
- 6 сентября 2023
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