Нитару в Mortal Kombat 1 озвучила актриса Меган Фокс

Авторы Mortal Kombat 1 выпустили свежее рекламное видео игры. В ролике снялась Меган Фокс — звезда «Трансформеров» и «Черепашек-ниндзя». Как выяснилось, в файтинге актриса озвучила Нитару.

В ролике актриса рассказала о своих впечатлениях от работы над игрой и уделила время описанию своей героини. Также показали немного геймплея и процесс озвучивания Нитары.

Видео доступно на YouTube-канале Mortal Kombat. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Mortal Kombat 1 — новая часть франшизы, которая выступит её перезапуском. Фишкой тайтла станут камео-бойцы, помощью которых можно будет заручиться во время поединков.

Mortal Kombat 1 выйдет уже 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Обладатели расширенного издания смогут начать игру 14 числа.