Тодд Говард: эксклюзивность Starfield пошла игре на пользу

В недавнем интервью BBC глава Bethesda Game Studios Тодд Говард высказался об эксклюзивности игры. По его словам, то, что игру решили не выпускать на консоли Sony, пошло ей явно на пользу.

Как отметил Говард, создание эксклюзива помогает лучше сосредоточиться и не думать о том, как игра, например, будет работать на ещё одной консоли, отличной от Xbox.

Я также думаю, что люди привязывают бренды к определённым играм. Когда вы думаете о The Legend of Zelda, в голове сразу всплывает Nintendo. Я думаю, что бывают моменты, когда это может принести реальную пользу.

Также Тодд подчеркнул, что сыграть в Starfield должно рекордное для игр Bethesda количество человек. По крайней мере, такие прогнозы.

Starfield доступна на ПК и Xbox Series. Несмотря на массовую критику, ролевая игра собрала в Steam более 85% положительных отзывов.