Огненный нож, рапира и большой топор — в свежем геймплее соулслайка Lies of P

Разработчики Lies of P из студии Neowiz опубликовали свежий трейлер, посвящённый богатому арсеналу главного героя. Оружия, судя по видео, в игре действительно будет много, притом всё оно будет разное.

Например, в ролике показали закалённый огнём нож, изогнутую саблю, тонкую рапиру и большой топор, в основе которого — части тел врагов.

Видео доступно на YouTube-канале Lies of P. Права на видео принадлежат Neowiz.

Lies of P — мрачный соулслайк, который расскажет про Пиноккио из сказок Карло Коллоди. По атмосфере игра, скорее, напоминает Bloodborne.

Релиз Lies of P состоится 19 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Со старта тайтл в Game Pass. Игру разрабатывали на движке Unreal Engine 4.