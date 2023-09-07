Огненный нож, рапира и большой топор — в свежем геймплее соулслайка Lies of P
Поделиться
Разработчики Lies of P из студии Neowiz опубликовали свежий трейлер, посвящённый богатому арсеналу главного героя. Оружия, судя по видео, в игре действительно будет много, притом всё оно будет разное.
Например, в ролике показали закалённый огнём нож, изогнутую саблю, тонкую рапиру и большой топор, в основе которого — части тел врагов.
Видео доступно на YouTube-канале Lies of P. Права на видео принадлежат Neowiz.
Lies of P — мрачный соулслайк, который расскажет про Пиноккио из сказок Карло Коллоди. По атмосфере игра, скорее, напоминает Bloodborne.
Релиз Lies of P состоится 19 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Со старта тайтл в Game Pass. Игру разрабатывали на движке Unreal Engine 4.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 сентября 2023
-
09:35
-
09:05
-
08:30
-
08:04
-
07:32
-
07:05
-
06:32
- 6 сентября 2023
-
21:06
-
20:27
-
20:02
-
19:29
-
19:13
-
19:00
-
18:55
-
18:47
-
18:31
-
18:02
-
17:48
-
17:09
-
16:36
-
16:11
-
15:55
-
15:54
-
15:18
-
14:56
-
14:16
-
14:08
-
13:46
-
13:22
-
13:08
-
12:53
-
12:24
-
12:22
-
11:54
-
11:16
Партнерский контент