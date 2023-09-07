Разработчики игр поздравили Bethesda с релизом Starfield

Starfield наконец-то вышла после многолетней разработки. Игра стала доступна вчера, а разработчики из различных студий поздравили компанию с релизом тематическими изображениями.

Авторы оформили постеры своих игр в таком стиле, если бы их действие разворачивалось в Starfield. В поздравлении приняли участие CD Projekt RED, Obsidian, Tango Gameworks и другие команды. Картинки получились стильными.

Фото: Undead Lab

Фото: CD Projekt RED

Фото: 343 Industries

Фото: Obsidian

Фото: Tango Gameworks

Фото: id Software

Поздравлять коллег с релизом крупных игр — сложившаяся традиция, которой придерживаются многие разработчики в индустрии. В случае со Starfield традиция не стала исключением.

Starfield доступна на ПК и Xbox Series. С релиза проект пополнил и без того богатую библиотеку Game Pass. Чтобы сыграть в новую RPG от Bethesda, нужно оформить подписку на сервис.