Сэмюэл Л. Джексон может получить роль президента США в триллере The Beast
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По информации издания Deadline, актёр Сэмюэл Л. Джексон может получить роль президента США в фильме The Beast. Вместе с ним в картине якобы сыграет Юэль Киннаман, известный по ролям в лентах «Робокоп», «Отряд самоубийц» и «Девушка с татуировкой дракона».
По данным Deadline, проект, который находится в стадии предварительного производства, получил от SAG-AFTRA одобрение на съёмки в период забастовок. Когда начнутся съёмки, неизвестно.
Название фильма отсылает к его сюжету: в картине существует президентский лимузин, прозванный секретной службой The Beast. Лимузин оснащён непробиваемой бронёй, дробовиками, гранатами и прочим оружием.
Пока что у картины нет даже примерной даты выхода. Режиссёром выступит Джеймс Мэдиган.
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