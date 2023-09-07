Кирилл Серебренников снимет взрослый сериал по роману «Призрак оперы»

Издание Variety сообщило, что российский режиссёр Кирилл Серебренников экранизирует роман «Призрак оперы». Постановщик снимет откровенный сериал на шесть эпизодов.

Для Серебренникова это будет телевизионный дебют. Ранее Кирилл снимал только фильмы. Проект будет снят на английском языке, а продюсируется он Одом Альбано из французской компании Pathé совместно с Ильёй Стюартом из Hype Studios.

Сериал, который собирается снять Серебренников, описывается как откровенный психологический триллер с ужасающим подтекстом. В центре сюжета окажется многообещающая артистка оперы Кристина, которая привлечёт внимание изуродованного музыкального гения. Он обитает в стенах театра и известен под именем Призрак оперы.

Когда выйдет проект Серебренникова, неизвестно.