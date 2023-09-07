Россиянам рассказали, почему рискованно покупать iPhone 11 и iPhone 12

Руководитель сервисного центра ISUPPORT Кирилл Майзлер в беседе с изданием «Газета.ru» рассказал, почему россиянам рискованно покупать iPhone 11 и iPhone 12.

Майзлер заявил, что, скорее всего, сейчас чаще можно встретить объявления с «рефами», то есть восстановленными смартфонами, а не абсолютно новыми.

Люди всё никак не поймут, что жизненный цикл новых iPhone — два-три года. Под жизненным циклом я имею в виду срок их реализации как новых устройств. С момента выпуска 11-й серии уже прошло три года. и очевидно, что устройства, которые выдают за новые, в большинстве случаев — «рефы».

По словам Майзлера, на то, что смартфон не новый, а восстановленный, может указывать также и низкая, нерыночная цена, которая подозрительно выделяется на фоне других цен.