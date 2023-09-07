Церемонию вручения почётных «Оскаров» перенесли из-за забастовок в Голливуде

Американская киноакадемия перенесла 14-ю церемонию премии Governors Awards почти на два месяца. Теперь почётные «Оскары» вручат 9 января — изначально мероприятие было запланировано на 18 ноября.

Обладателями статуэток за вклад в киноискусство на этот раз станут продюсер, сценарист и актёр Мэл Брукс («Человек-слон»), актриса Анджела Бассетт («Мстители») и режиссер монтажа Кэрол Литтлтон («Инопланетянин»).

Перенос церемонии Governors Awards связан с продолжающимися забастовками актёров и сценаристов Голливуда. При этом киноакадемия не исключает, что к тому времени протесты всё ещё не закончатся, поэтому церемонию могут перенести на ещё более поздний срок.

Что касается основного «Оскара», то запланированные даты голосования в силе. Формирование списка возможных претендентов пройдёт с 11 по 16 января, а имена всех номинантов должны быть оглашены уже 23-го числа.