Церемонию вручения почётных «Оскаров» перенесли из-за забастовок в Голливуде

Американская киноакадемия перенесла 14-ю церемонию премии Governors Awards почти на два месяца. Теперь почётные «Оскары» вручат 9 января — изначально мероприятие было запланировано на 18 ноября.
Обладателями статуэток за вклад в киноискусство на этот раз станут продюсер, сценарист и актёр Мэл Брукс («Человек-слон»), актриса Анджела Бассетт («Мстители») и режиссер монтажа Кэрол Литтлтон («Инопланетянин»).
Перенос церемонии Governors Awards связан с продолжающимися забастовками актёров и сценаристов Голливуда. При этом киноакадемия не исключает, что к тому времени протесты всё ещё не закончатся, поэтому церемонию могут перенести на ещё более поздний срок.
Что касается основного «Оскара», то запланированные даты голосования в силе. Формирование списка возможных претендентов пройдёт с 11 по 16 января, а имена всех номинантов должны быть оглашены уже 23-го числа.
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