Вышел первый тизер седьмого сезона «Рика и Морти»
Поделиться
Создатели комедийного мультсериала «Рик и Морти» выпустили первый тизер седьмого сезона сериала. В нём Саммер и Бет обсуждают будущую премьеру, называя продолжение «по-настоящему эпичным».
Видео доступно на YouTube-канале Adult Swim. Права на видео принадлежат Cartoon Network.
В седьмом сезоне главных героев — Рика и Морти — не будет озвучивать создатель сериала Джастин Ройланд. Онлайн-кинотеатр Hulu разорвал с ним контракт в январе после обвинений в домашнем насилии и неподобающем поведении. В марте с него сняли все обвинения, однако сервис всё же не стал заключать с ним новое соглашение.
Премьера седьмого сезона «Рика и Морти» ожидается 15 октября 2023 года. В продолжение войдёт десять эпизодов.
Комментарии
- 7 сентября 2023
-
14:14
-
13:41
-
13:21
-
12:52
-
12:49
-
12:23
-
12:11
-
11:31
-
10:53
-
10:10
-
09:35
-
09:05
-
08:30
-
08:04
-
07:32
-
07:05
-
06:32
- 6 сентября 2023
-
21:06
-
20:27
-
20:02
-
19:29
-
19:13
-
19:00
-
18:55
-
18:47
-
18:31
-
18:02
-
17:48
-
17:09
-
16:36
-
16:11
-
15:55
-
15:54
-
15:18
-
14:56
Партнерский контент