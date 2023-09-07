Прокатчик «Неудержимых 4» в России показал сцену из фильма с русской озвучкой
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Компания Global Film выпустила небольшой фрагмент из «Неудержимых 4» с русским дубляжом. В минутной сцене герои Джейсона Стэйтема и Меган Фокс выясняют отношения в драке. Премьера фильма в России состоится уже 21 сентября.
Видео доступно на YouTube-канале Global Film. Права на видео принадлежат Global Film.
По сюжету ленты отряд «Неудержимые» получает задание, вовлекающее его в ядерный конфликт между Россией и США. Команде необходимо обезвредить мировых преступников, чтобы остановить потенциальную Третью мировую войну.
К своим ролям в «Неудержимых 4» вернутся Сильвестр Сталлоне и Джейсон Стэйтем, а также Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр. В актёрский состав также вошли рэпер 50 Cent, Ико Уайс и Тони Джаа.
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