Прокатчик «Неудержимых 4» в России показал сцену из фильма с русской озвучкой

Компания Global Film выпустила небольшой фрагмент из «Неудержимых 4» с русским дубляжом. В минутной сцене герои Джейсона Стэйтема и Меган Фокс выясняют отношения в драке. Премьера фильма в России состоится уже 21 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Global Film. Права на видео принадлежат Global Film.

По сюжету ленты отряд «Неудержимые» получает задание, вовлекающее его в ядерный конфликт между Россией и США. Команде необходимо обезвредить мировых преступников, чтобы остановить потенциальную Третью мировую войну.

К своим ролям в «Неудержимых 4» вернутся Сильвестр Сталлоне и Джейсон Стэйтем, а также Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр. В актёрский состав также вошли рэпер 50 Cent, Ико Уайс и Тони Джаа.