Тони Сопрано, Шрек и Канье Уэст — кого игроки создают в редакторе Starfield

Сразу после релиза Starfield в раннем доступе игроки начали экспериментировать с обширным редактором персонажа. Выяснилось, что он достаточно глубокий для того, чтобы воссоздать знаменитых героев из кино, сериалов, мультфильмов или просто знаменитых личностей.

В ход пошли абсолютно все: от главы разработки Starfield Тодда Говарда до бывшего президента США Барака Обамы и даже Шрека.

Тодд Говард — глава разработки Starfield

Фото: Bethesda

Тони Сопрано из сериала «Сопрано»

Фото: Bethesda/HBO

Шрек из мультфильма «Шрек»

Фото: Bethesda/Dreamworks

Барак Обама — бывший президент США

Фото: Bethesda/фотоархив США

Канье Уэст — музыкант

Фото: Bethesda

Зигги Стардаст (герой Дэвида Боуи)

Фото: Bethesda

Палач рока — главный герой серии Doom

Фото: Bethesda

Боба Фетт из вселенной «Звёздных войн»

Фото: Bethesda/Disney

Майк Эрмантраут из «Во все тяжкие»

Фото: Bethesda/AMC

Уиллем Дефо — актёр

Фото: Bethesda

Релиз Starfield, новой космической RPG от авторов «Скайрима», состоялся 6 сентября на ПК, консолях Xbox Series и в Game Pass.