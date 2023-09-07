Тони Сопрано, Шрек и Канье Уэст — кого игроки создают в редакторе Starfield
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Сразу после релиза Starfield в раннем доступе игроки начали экспериментировать с обширным редактором персонажа. Выяснилось, что он достаточно глубокий для того, чтобы воссоздать знаменитых героев из кино, сериалов, мультфильмов или просто знаменитых личностей.
В ход пошли абсолютно все: от главы разработки Starfield Тодда Говарда до бывшего президента США Барака Обамы и даже Шрека.
Тодд Говард — глава разработки Starfield
Фото: Bethesda
Тони Сопрано из сериала «Сопрано»
Фото: Bethesda/HBO
Шрек из мультфильма «Шрек»
Фото: Bethesda/Dreamworks
Барак Обама — бывший президент США
Фото: Bethesda/фотоархив США
Канье Уэст — музыкант
Фото: Bethesda
Зигги Стардаст (герой Дэвида Боуи)
Фото: Bethesda
Палач рока — главный герой серии Doom
Фото: Bethesda
Боба Фетт из вселенной «Звёздных войн»
Фото: Bethesda/Disney
Майк Эрмантраут из «Во все тяжкие»
Фото: Bethesda/AMC
Уиллем Дефо — актёр
Фото: Bethesda
Релиз Starfield, новой космической RPG от авторов «Скайрима», состоялся 6 сентября на ПК, консолях Xbox Series и в Game Pass.
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