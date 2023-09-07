Switch 2 сможет выдавать графику уровня игр для PS5 — VGC

Журналисты издания VGC со ссылкой на собственные источники сообщили, что в рамках gamescom 2023 компания NIntendo провела закрытый показ Switch 2. Представители корпорации продемонстрировали разработчикам возможности будущей портативки.
В частности, на консоли запустили технодемку The Matrix: Awakens на Unreal Engine 5. Отмечается, что она выглядела на Switch 2 гораздо лучше, чем на PS5 и Xbox Series, — как по уровню графики, так и по качеству трассировки лучей.
Такого эффекта удалось добиться благодаря использованию технологии DLSS 3.5. Вероятно, это может служить подтверждением того, что консоль получит поддержку апскейлера.
Сообщается, что само устройство останется верно Switch: это будет портативка, которую можно подключать к телевизору, а слот для катриджей останется. Поклонникам OLED-экранов при этом придётся терпеть LCD — к старту продаж Nintendo хочет сделать достаточно низкую по цене портативку. OLED может появиться позже.
Выпуск Nintendo Switch 2 ожидается во второй половине 2024 года.
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