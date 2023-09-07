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Госслужащим Китая запретили пользоваться iPhone на работе

Госслужащим Китая запретили пользоваться iPhone на работе
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Издание Wall Street Journal сообщило, что правительство Китая запретило госслужащим пользоваться iPhone или другими иностранными устройствами на рабочем месте. Отмечается, что сотрудников оповестили об этом через рабочие чаты и на собраниях.

Причина решения не раскрывается. Вероятно, это очередной шаг Китая в рамках стремления максимально сократить зависимость от иностранных технологий. До этого власти потребовали от зарубежных компаний хранить собираемые данные исключительно на территории страны — это вынудило Apple и Tesla построить в Китае дата-центры.

Не исключено, что запрет может негативно повлиять и на продажи устройств Apple в стране, ведь на долю китайского рынка приходится около 19% всей выручки корпорации.

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