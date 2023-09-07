Госслужащим Китая запретили пользоваться iPhone на работе

Издание Wall Street Journal сообщило, что правительство Китая запретило госслужащим пользоваться iPhone или другими иностранными устройствами на рабочем месте. Отмечается, что сотрудников оповестили об этом через рабочие чаты и на собраниях.

Причина решения не раскрывается. Вероятно, это очередной шаг Китая в рамках стремления максимально сократить зависимость от иностранных технологий. До этого власти потребовали от зарубежных компаний хранить собираемые данные исключительно на территории страны — это вынудило Apple и Tesla построить в Китае дата-центры.

Не исключено, что запрет может негативно повлиять и на продажи устройств Apple в стране, ведь на долю китайского рынка приходится около 19% всей выручки корпорации.