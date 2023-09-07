Мультфильм «Как поживаете?» Хаяо Миядзаки выйдет в России под названием «Мальчик и птица»

Компания «Русский Репортаж» анонсировала официальное российское название последнего мультфильма Хаяо Миядзаки. В нашей стране анимационная лента выйдет с локализованным заголовком «Мальчик и птица» вместо оригинального «Как поживаете?» Мультфильм доберётся до России уже в ноябре.

«Мальчик и птица» — под таким официальным локализованным названием первый за десять лет (!!!) анимационный фильм Хаяо Миядзаки мы, компания «Русский Репортаж», покажем в России. В широкий прокат собираемся выпустить картину в ноябре.

Аниме «Как поживаете?» расскажет историю мальчика из Японии, который в раннем возрасте теряет отца и живёт со своим дядей вплоть до совершеннолетия. Хаяо Миядзаки посвятил картину собственному внуку. Как отметили в Ghibli, «Как поживаете?» — крупнейший и самый масштабный проект студии. Кроме того, он должен стать последним мультфильмом Хаяо Миядзаки, которому в этом году исполнилось 82 года.

Премьера «Как поживаете?» состоялась 14 июля в Японии. Вплоть до релиза авторы не делились почти никакой информацией о картине, предлагая зрителям узнать о сюжете самим.