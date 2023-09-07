Браузер Google Chrome получит новый дизайн на ПК

В этом месяце Google Chrome исполняется 15 лет. В честь этого события разработчики браузера решили обновить его дизайн на ПК. Соответствующий апдейт выйдет в ближайшие недели.

По словам вице-президента Chrome Парисы Тебриз, в браузер добавят новые значки, цветовые палитры и функции поиска. Также углы окошек и вкладок станут более закруглёнными.

Фото: Google

Помимо этого, компания обновит дизайн интернет-магазина Chrome, добавит свежие категории доступных расширений и сделает рекомендации более персонализированными. Взглянуть на улучшенный интерфейс можно по ссылке.

Фото: Google

Ещё на прошлой неделе в Google Chrome появилась возможность напрямую скопировать кадр из видео. Благодаря этой функции пользователям больше не придётся делать скриншоты, а нужное изображение не будет терять качество.