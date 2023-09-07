В WhatsApp можно будет управлять разными аккаунтами на одном смартфоне

Специалисты нашли в бета-версии мессенджера WhatsApp новую функцию. Речь идёт о возможности создания нескольких аккаунтов на одном смартфоне.

Функция уже доступна в бета-версии WhatsApp под номером 2.23.18.21. Она будет особенно полезна тем, у кого есть несколько номеров телефона.

Также в бете появилась новая вкладка «Профиль». С её помощью можно просматривать и редактировать свой профиль, а также изменять общие настройки приложения. Видимо, разработчики WhatsApp решили последовать примеру «Телеграма», поскольку обе функции уже давно предусмотрены в мессенджере Павла Дурова.

Помимо этого, на этой неделе стало известно, что создатели WhatsApp планируют переработать дизайн приложения. Новый интерфейс также обнаружили в одной из бета-версий.