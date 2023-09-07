Пресс-служба объединённой сети магазинов «М.Видео-Эльдорадо» сообщила, что в России резко выросли продажи телевизоров. С января по август 2023 года покупатели приобрели около 5 млн устройств — это на 40% больше результата за аналогичный период 2022 года.

Также пресс-служба раскрыла, телевизоры каких брендов пользуются наибольшей популярностью среди россиян. В числе лидеров оказались Hisense, Haier, Toshiba, Samsung, LG «Яндекс» и «Витязь».

Рост покупательской активности происходит на фоне структурных изменений в представленных на рынке брендах. Конкурентоспособные китайские производители с широким ассортиментом технологичных телевизоров под различные потребности и привлекательной ценой заменили привычные корейские бренды.

Отмечается, что чаще всего покупают экраны с диагональю от 32 до 45 дюймов – на них пришлось 60% продаж. На сегмент от 45 до 65 дюймов пришлось 25% рынка.