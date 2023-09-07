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Перезапуск фильма «Ворон» с Биллом Скарсгардом выйдет в 2024 году — Deadline

Перезапуск фильма «Ворон» выйдет в 2024 году — Deadline
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Издание Deadline сообщило, что перезапуск культового готического фильма «Ворон» выйдет в 2024 году. Отмечается, что кинокомпания Lionsgate выкупила права на картину за восьмизначную сумму.

Режиссёром ленты выступает Руперт Сандерс («Призрак в доспехах»), а сценаристами — Зак Бэйлин и Уилл Шнайдер. Также помощь в производстве фильма оказывала компания FilmNation.

Главную роль в картине исполнит Билл Скарсгард («Оно»). Помимо него, в актёрский состав вошли певица FKA Twigs, Дэнни Хьюстон, Сами Буажила, Лаура Бирн и Джордан Болджер.

Мрачный оригинальный «Ворон» вышел в 1994 году. Он отличался от большинства лент по мотивам комиксов качественным саундтреком от знаменитых групп The Cure, Nine Inc Nails и других. Подкупала и мощная драматургия сюжета, и атмосфера, и харизма Брэндона Ли — сына Брюса Ли. Брэндон погиб на съёмках этого фильма.

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