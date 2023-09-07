Перезапуск фильма «Ворон» выйдет в 2024 году — Deadline

Издание Deadline сообщило, что перезапуск культового готического фильма «Ворон» выйдет в 2024 году. Отмечается, что кинокомпания Lionsgate выкупила права на картину за восьмизначную сумму.
Режиссёром ленты выступает Руперт Сандерс («Призрак в доспехах»), а сценаристами — Зак Бэйлин и Уилл Шнайдер. Также помощь в производстве фильма оказывала компания FilmNation.
Главную роль в картине исполнит Билл Скарсгард («Оно»). Помимо него, в актёрский состав вошли певица FKA Twigs, Дэнни Хьюстон, Сами Буажила, Лаура Бирн и Джордан Болджер.
Мрачный оригинальный «Ворон» вышел в 1994 году. Он отличался от большинства лент по мотивам комиксов качественным саундтреком от знаменитых групп The Cure, Nine Inc Nails и других. Подкупала и мощная драматургия сюжета, и атмосфера, и харизма Брэндона Ли — сына Брюса Ли. Брэндон погиб на съёмках этого фильма.
- 7 сентября 2023
-
20:14
-
19:31
-
18:58
-
18:23
-
18:22
-
17:48
-
17:23
-
17:03
-
16:43
-
16:23
-
15:57
-
15:28
-
15:02
-
14:40
-
14:14
-
13:41
-
13:21
-
12:52
-
12:49
-
12:23
-
12:11
-
11:31
-
10:53
-
10:10
-
09:35
-
09:05
-
08:30
-
08:04
-
07:32
-
07:05
-
06:32
- 6 сентября 2023
-
21:06
-
20:27
-
20:02
-
19:29