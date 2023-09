Скин Жан-Клода Ван Дамма для Mortal Kombat 1 впервые показали

Руководитель студии NetherRealm Эд Бун принял участие в рубрике Hot Ones на YouTube-канале First We Feast. В ролике впервые показали скин Жан-Клода Ван Дамма для Джонни Кейджа.

Стоит отметить, что все реплики для облика героя озвучил сам легендарный актёр.

Видео доступно на YouTube-канале First We Feast. Права на видео принадлежат First We Feast/NetherRealm.

Ранее на gamescom 2023 Бун поделился, что хотел добавить в файтинг Жан-Клода Ван Дамма ещё со времён работы над первой частью Mortal Kombat. В будущей игре создателю франшизы наконец-то удалось воплотить свою мечту в жизнь.

Фото: NetherRealm

Фото: NetherRealm

Фото: NetherRealm

Предзаказы файтинга уже открыты на всех платформах. Mortal Kombat 1 выступит перезапуском игровой франшизы и представит новый сюжет со знакомыми и свежими персонажами. Ещё одним нововведением станет механика камео-бойцов — вдобавок к обычному герою дадут выбрать помощника.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Покупатели премиального издания смогут начать прохождение почти на неделю раньше, 13-го числа.