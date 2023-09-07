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«Великий уравнитель 3» рекордно стартовал в США — на фильм пошла взрослая аудитория

«Великий уравнитель 3» рекордно стартовал в США — на фильм пошла взрослая аудитория
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В начале сентября состоялась премьера «Великого уравнителя 3» — третьей части серии боевиков с Дэнзелом Вашингтоном. Лента стартовала в США с $ 46 млн — это лучший результат для всей франшизы. Для сравнения: первая часть стартовала в Северной Америке с $ 34,1 млн, вторая — с $ 36 млн.

Но куда более впечатляющая статистика «Великого уравнителя 3» касается аудитории фильма. В отличие от многих других картин на новый фильм с Дэнзелом Вашингтоном пошли в основном взрослые люди — около 84% зрителей были старше 25 лет. Это очень необычный показатель для современной киноиндустрии, которую формируют в основном подростки и молодые люди до 25 лет.

Во всём мире картина заработала уже $ 72 млн — триквел имеет все шансы стать самым кассовым фильмом франшизы. Первые две картины собрали в прокате $ 192 млн и $ 190 млн соответственно.

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