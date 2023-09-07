Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В GTA Online пройдёт специальное событие в честь 10-летия игры

В GTA Online пройдёт специальное событие в честь 10-летия игры
Аудио-версия:
Комментарии

Разработчики GTA 5 из Rockstar Games опубликовали на официальном сайте новый пост, который посвящён еженедельным бонусам в GTA Online. Однако команда помнит, что в следующем месяце игре исполнится 10 лет, поэтому анонсировала специальное событие.

По словам авторов тайтла, сам ивент пройдёт на следующей неделе. Он добавит в GTA Online новые коллекционные предметы, спорткар Bravado Hotring Hellfire и «не только».

На следующей неделе готовьтесь к особому событию в GTA Online, приуроченному к 10-летнему юбилею Grand Theft Auto 5. Вас ждут новые коллекционные предметы, свирепый спорткар Bravado Hotring Hellfire и не только.

Вероятно, больше подробностей команда раскроет ближе к дате проведения события. Многие игроки предположили, что Rockstar Games даже может официально анонсировать GTA 6. Отметим, что вероятность последнего крайне мала.

Материалы по теме
GTA 5 стала самой продаваемой игрой июля в Европе — экшену скоро 10 лет
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android