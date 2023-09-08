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Когда выйдет второй сезон «Ван-Писа» на Netflix

Сценарий второго сезона «Ван-Писа» от Netflix уже готов
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Как рассказал глава Tomorrow Studios Марти Адельштейн, авторы сериала «Ван-Пис» для Netflix уже написали сценарий второго сезона. Они уже готовы приступить к съёмкам продолжения, однако производству мешают забастовки сценаристов и актёров Голливуда.

Интересно, что Netflix официально не продлевал «Ван-Пис» на второй сезон, однако слова Адельштейна можно воспринимать именно так. Как сообщил топ-менеджер, зрителям не придётся долго ждать продолжения — оно выйдет спустя год-полтора после завершения протестов.

Первый сезон «Ван-Писа» вышел 31 августа и получил положительные оценки от критиков и зрителей. За первые четыре дня сериал набрал 18,5 млн просмотров или 140 млн просмотренных часов — по этому показателю шоу опередило третий сезон «Ведьмака» сразу в два раза.

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