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Запуск Starfield оказался самым крупным для Bethesda

Запуск Starfield оказался самым крупным для Bethesda
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Bethesda поделилась впечатляющими результатами Starfield. С учётом раннего доступа, который начался 1 сентября, в космическую RPG сыграло более шести миллионов геймеров.

Релиз Starfield — самый крупный для Bethesda Game Studios. На старте тайтл опередил по количеству игроков The Elder Scrolls 5: Skyrim и Fallout 4. У Fallout 4 за первые 24 часа было отгружено 12 млн копий. Сколько отгрузок у Starfield, неизвестно.

Фото: Bethesda

Starfield — новая масштабная игра Bethesda, которую сейчас активно критикуют, хотя средние оценки проекта положительные. Об этом говорит и высокий пользовательский рейтинг в Steam.

Starfield доступна на ПК и Xbox Series. Тайтл есть в Game Pass, поэтому его появление в подписке наверняка сыграло большую роль в привлечении аудитории.

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