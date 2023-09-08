«Да не скучаю я»: Стас Ярушин — об отказе Настасьи Самбурской сняться в новом «Универе»

В конце июля стало известно, что Настасья Самбурская отказалась сниматься в сериале «Универ. 13 лет спустя» из-за низкого гонорара. Недавно по поводу этого высказался актёр Стас Ярушин, который в шоу воплощает образ Антона Мартынова.
По словам Ярушина, ему всё равно, будет сниматься Самбурская или нет. Сериал в любом случае продолжается, считает актёр.
Да не скучаю я по Самбурской! Причем тут Самбурская? Есть Самбурская как в жизни, есть Кристина как в сериале. Чего я буду по ней скучать? Так сложилось, такова жизнь, нет в сериале и нет в сериале. Ничего страшного. Мне все равно: есть – есть, нет – нет. Я считаю, что не бывает незаменимых людей. Всё равно что-то придумали. Насти нет, сериал всё равно есть.
Главные роли в новом сериале сыграют Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Екатерина Молоховская. Анны Кузиной, которая играла Яну, не будет.
Сюжет расскажет о том, как Антон окончательно попрощается с Кристиной и открывает собственный паб, но в его жизни неожиданно появится взрослая дочь. Майкл и Варя будут переживать очередной развод, а Маша попытается в одиночку воспитывать двух детей, поскольку Валя будет занят работой. Вернувшийся Кузя станет бизнесменом и захочет отбить Машу у Вали, потому что до сих пор её любит.
У сериала «Универ. 13 лет спустя» пока нет даты выхода.
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