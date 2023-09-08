Сценарист первых частей «Крика» хочет, чтобы Нив Кэмпбелл вернулась во франшизу

Сценарист первых частей «Крика» Кевин Уильямсон выразил надежду на то, что Нив Кэмпбелл, сыгравшая Сидни Прескотт во всех частях франшизы, вернётся. Напомним, что актриса не снимется в шестой части из-за низкого гонорара.

Во время недавнего интервью Уильямсон сказал, что уважает решение Нив, но очень хочет, чтобы она вернулась во франшизу.

Я люблю её и уважаю её шаг. Это правильно. Я люблю всех, кто задействован в «Крике». Всё, что я могу сказать, — заплатите ей. Это то, что я бы сделал. Просто дал бы деньги.

Кэмпбелл снялась в пятой части «Крика», а вот на возвращение актрисы в шестой части рассчитывать не стоит. Возможно, Paramount Pictures и Нив найдут компромисс, но пока актриса точно не вернётся.