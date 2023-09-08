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Сценарист первых частей «Крика» хочет, чтобы Нив Кэмпбелл вернулась во франшизу

Сценарист первых частей «Крика» хочет, чтобы Нив Кэмпбелл вернулась во франшизу
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Сценарист первых частей «Крика» Кевин Уильямсон выразил надежду на то, что Нив Кэмпбелл, сыгравшая Сидни Прескотт во всех частях франшизы, вернётся. Напомним, что актриса не снимется в шестой части из-за низкого гонорара.

Во время недавнего интервью Уильямсон сказал, что уважает решение Нив, но очень хочет, чтобы она вернулась во франшизу.

Я люблю её и уважаю её шаг. Это правильно. Я люблю всех, кто задействован в «Крике». Всё, что я могу сказать, — заплатите ей. Это то, что я бы сделал. Просто дал бы деньги.

Кэмпбелл снялась в пятой части «Крика», а вот на возвращение актрисы в шестой части рассчитывать не стоит. Возможно, Paramount Pictures и Нив найдут компромисс, но пока актриса точно не вернётся.

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