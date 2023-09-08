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«Уйти на пенсию, чтобы делать что?» Иэн Маккеллен — об уходе из кино

«Уйти на пенсию, чтобы делать что?» Иэн Маккеллен — об уходе из кино
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Актёр Иэн Маккеллен, известный по ролям Гэндальфа из «Властелина колец» и Магнето из «Людей Икс», рассказал, что пока не готов уходить из кино. Хоть Иэну уже 84 года, он не чувствует необходимости заканчивать карьеру.

По его словам, «пока колени выдерживают и память не подводит», можно работать и дальше.

Уйти на пенсию, чтобы делать что? Пока колени выдерживают и память не подводит, почему бы мне не продолжить? Я действительно чувствую, что сейчас неплохо справляюсь с этой актёрской деятельностью.

Последний фильм, вышедший с участием актёра, — мюзикл «Кошки» 2019 года. В каких картинах актёр появится в будущем, неизвестно. Не исключено, что мы увидим Маккеллена в образе Магнето в одной из будущих частей «Мстителей».

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