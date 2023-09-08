Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Эксперт рассказал, чем китайский клон iPhone хуже оригинала

Эксперт рассказал, чем китайский клон iPhone хуже оригинала
Комментарии

Обозреватель газеты «Известия» по технологиям Иван Черноусов сравнил китайский смартфон ZTE Axon 50 Lite с оригинальными iPhone. Дело в том, что гаджет из Китая очень сильно внешне похож на смартфоны Apple, но уступает им в характеристиках.

По словам эксперта, у китайского клона iPhone слабый процессор, малое количество оперативной памяти и камера, которая уступает по качеству гаджету Apple.

Поэтому при выборе устройства лучше всего ориентироваться не на то, насколько оно похоже на iPhone, а смотреть на его технические характеристики.

Китайские компании часто пытаются копировать iPhone и привлекать внимание именно внешним видом своих устройств, однако их технические характеристики при этом сильно уступают оригиналу.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android