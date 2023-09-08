Эксперт рассказал, чем китайский клон iPhone хуже оригинала

Обозреватель газеты «Известия» по технологиям Иван Черноусов сравнил китайский смартфон ZTE Axon 50 Lite с оригинальными iPhone. Дело в том, что гаджет из Китая очень сильно внешне похож на смартфоны Apple, но уступает им в характеристиках.

По словам эксперта, у китайского клона iPhone слабый процессор, малое количество оперативной памяти и камера, которая уступает по качеству гаджету Apple.

Поэтому при выборе устройства лучше всего ориентироваться не на то, насколько оно похоже на iPhone, а смотреть на его технические характеристики.

Китайские компании часто пытаются копировать iPhone и привлекать внимание именно внешним видом своих устройств, однако их технические характеристики при этом сильно уступают оригиналу.