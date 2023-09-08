Дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 займёт на PS5 всего 33 ГБ

Аккаунт PlayStation Game Size, публикующий информацию о размерах игр на PS5, сообщил, что дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 займёт всего 33 ГБ.

Расширение Phantom Liberty связано с основным сюжетом, однако новички смогут начать своё прохождение с дополнения и всё равно понять суть всей истории. Вместе с выходом DLC в игре появится новое древо прокачки навыков, а также новый персонаж — нетраннер по имени Сойка, которая умеет подавлять сигнал Джонни Сильверхэнда в голове главного героя.

Также большим нововведением DLC станет новый город — Догтаун, который входит в состав Пасифики.

Дополнение Phantom Liberty поступит в продажу 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Релиз апдейта 2.0, который исправит множество ошибок и добавит кучу нового, состоится перед выходом DLC.