Дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 займёт на PS5 всего 33 ГБ

Аккаунт PlayStation Game Size, публикующий информацию о размерах игр на PS5, сообщил, что дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 займёт всего 33 ГБ.
Расширение Phantom Liberty связано с основным сюжетом, однако новички смогут начать своё прохождение с дополнения и всё равно понять суть всей истории. Вместе с выходом DLC в игре появится новое древо прокачки навыков, а также новый персонаж — нетраннер по имени Сойка, которая умеет подавлять сигнал Джонни Сильверхэнда в голове главного героя.
Также большим нововведением DLC станет новый город — Догтаун, который входит в состав Пасифики.
Дополнение Phantom Liberty поступит в продажу 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Релиз апдейта 2.0, который исправит множество ошибок и добавит кучу нового, состоится перед выходом DLC.
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