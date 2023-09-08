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«Худшая игра, которая существует»: геймеры громят рейтинг Starfield на Metacritic

«Худшая игра, которая существует»: геймеры громят рейтинг Starfield на Metacritic
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Starfield вышла в общий доступ пару дней назад, однако геймеры уже громят рейтинг игры на Metacritic. Жалуются на многое: начиная от геймдизайна и пустых локаций, заканчивая геймплеем и квестами.

Положительные и негативные отзывы о Starfield на Metacritic разделились примерно поровну. Меньше всего смешанных отзывов.

Фото: Metacritic

Худшая игра, которая существует. Я вернул деньги за неё.
Это дикое разочарование 2023 года. Графика и анимация уровня 2010 года (если не хуже). Музыка из Oblivion, а инвентарь из Skyrim. Может быть, это просто ещё один мод для Skyrim?
Возможно, это худшая одиночная игра, когда-либо созданная Bethesda. Ужасная мыльная графика с зелёным фильтром, от которого устают глаза. NPC ужасно глупы, квесты неинтересны, много экранов загрузки, устаревшая графика, игра не оптимизирована.
Я играл в ранний доступ и вернул деньги за игру через 27 часов, это будет моя последняя игра от Bethesda.

Starfield доступна на ПК и Xbox Series. Тайтл есть в Game Pass.

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