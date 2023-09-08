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Фильм по игре Five Nights at Freddy's будет длиться почти два часа

Изначально сообщалось, что хронометраж экранизации хоррора Five Nights at Freddy's составит три часа, но информация, похоже, оказалась фейковой. На сайте AMC Theatres появились свежие данные.

Если верить им, длительность картины составит 1 час и 50 минут. Судя по всему, первоначальные данные указывали на режиссёрскую версию ленты.

Сюжет фильма расскажет историю Майка Шмидта, который устраивается на работу охранником в пиццерию Фредди и берёт с собой младшую сестру Эбби. Однако на рабочем месте парня ждут страшные ожившие аниматроники.

Впервые адаптация хоррор-игры была анонсирована ещё в 2015 году, но из-за ряда факторов старт работы над проектом несколько раз откладывался.

Экранизация Five Nights at Freddy's выйдет 27 октября. Премьера состоится одновременно в кинотеатрах и в сервисе Peacock.