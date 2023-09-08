Фильм «Меч короля» с Мадсом Миккельсеном обвинили в непрямом расизме

Во время пресс-конференции, посвящённой фильму «Меч короля», режиссёра Николая Арселя и актёра Мадса Миккельсена упрекнули в том, что в картине нет расового разнообразия. Журналист заявил, что из-за этого лента даже в теории не сможет побороться за престижные американские награды, включая «Оскар».

Миккельсен ответил, что лично его это не волнует, а режиссёр заявил, что действие картины разворачивается в Дании в 1750-х годах, поэтому было бы странно, если бы в ленте было много чернокожих. При этом в сюжете всё же есть целая сюжетная линия, связанная с девушкой другого цвета кожи, которую вписали в исторический контекст.

Действие фильма разворачивается в Дании в 1750-х годах. И в нём есть большая сюжетная линия о девушке другого цвета кожи, которая была единственным небелым человеком во всей стране. Мы старались придерживаться исторической достоверности.

Фильм «Меч короля» расскажет историю датского искателя приключений Людвига фон Калена, который по приказу короля Фредерика V отправляется осваивать новые земли в середине XVIII века.

Главную роль в фильме сыграет Мадс Миккельсен («Ганибалл», «Ещё по одной», Death Stranding), также в фильме снялась Аманда Коллин («Воспитанные волками»). Картина официально выйдет и в России: премьера намечена на 9 ноября.