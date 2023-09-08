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Главную роль в «Кинокритике» Квентина Тарантино сыграет Пол Уолтер Хаузер — инсайдер

Главную роль в «Кинокритике» Квентина Тарантино сыграет Пол Уолтер Хаузер — инсайдер
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По информации инсайдера Даниэля Рихтмана, на главную роль в фильме Квентина Тарантино «Кинокритик» рассматривается актёр и комик Пол Уолтер Хаузер.

Пол Уолтер Хаузер наиболее известен по фильмам «Тоня против всех», «Что случилось с Вирджинией?» и сериалу «Королевство».

Сюжет «Кинокритика» развернётся в 1977 году и будет крутиться вокруг кинокритика, который пишет для порножурнала. Съёмки планировалось начать этой осенью, но забастовка нарушила планы Тарантино. Вероятно, производство стартует сразу после окончания всех бунтов.

Других подробностей относительно сюжета, кастинга и дополнительных персонажей не поступало. Ходят слухи, что в ленте снимется Сэмюэл Л. Джексон. Сам актёр на слухи не отреагировал.

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