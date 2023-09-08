Вышла eFootball 2024 — новая версия бесплатного футбольного симулятора

Konami выпустила eFootball 2024 — новый сезон бесплатного футбольного симулятора, который ранее был известен как Pro Evolution Soccer. В новой версии игры разработчики улучшили графику, добавили новых игроков для режима My Club, улучшили геймплей и внедрили сетевой кооператив.
Видео доступно на YouTube-канале eFootball. Права на видео принадлежат Konami.
Вместе с релизом авторы запустили акцию: за еженедельный вход в игру геймерам будут дарить специальные бонусы, на которые можно получить лучших футболистов в свою команду. Кроме того, пользователей ждут и другие награды, а также набор испытаний, выполнив которые, можно получить дополнительную игровую валюту.
При этом о режиме карьеры авторы пока не сообщают. Ранее Konami заявляла, что «Мастер лига» выйдет в качестве платного дополнения ещё для eFootball 2022, однако релиз расширения так и не состоялся.
- 8 сентября 2023
-
13:04
-
12:54
-
12:25
-
12:23
-
11:54
-
11:04
-
10:18
-
09:42
-
09:18
-
08:43
-
08:05
-
07:35
-
07:05
-
06:32
-
00:45
- 7 сентября 2023
-
21:46
-
21:05
-
20:38
-
20:14
-
19:31
-
18:58
-
18:23
-
18:22
-
17:48
-
17:23
-
17:03
-
16:43
-
16:23
-
15:57
-
15:28
-
15:02
-
14:40
-
14:14
-
13:41
-
13:21