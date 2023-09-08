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Вышла eFootball 2024 — новая версия бесплатного футбольного симулятора

Вышла eFootball 2024 — новая версия бесплатного футбольного симулятора
Аудио-версия:
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Konami выпустила eFootball 2024 — новый сезон бесплатного футбольного симулятора, который ранее был известен как Pro Evolution Soccer. В новой версии игры разработчики улучшили графику, добавили новых игроков для режима My Club, улучшили геймплей и внедрили сетевой кооператив.

Видео доступно на YouTube-канале eFootball. Права на видео принадлежат Konami.

Вместе с релизом авторы запустили акцию: за еженедельный вход в игру геймерам будут дарить специальные бонусы, на которые можно получить лучших футболистов в свою команду. Кроме того, пользователей ждут и другие награды, а также набор испытаний, выполнив которые, можно получить дополнительную игровую валюту.

При этом о режиме карьеры авторы пока не сообщают. Ранее Konami заявляла, что «Мастер лига» выйдет в качестве платного дополнения ещё для eFootball 2022, однако релиз расширения так и не состоялся.

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