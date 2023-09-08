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Появились первые кадры из фильма ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд 2»

Появились первые кадры из фильма ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд 2»
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Издание The Hollywood Reporter опубликовало первые кадры фильма «Винни-Пух: Кровь и мёд 2». Лента выступит продолжением низкобюджетного трэш-хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд».

На одном из кадров можно увидеть старого-доброго Винни, но в изменённом костюме. Наряд стал выглядеть более серьёзно и угрожающе. Изменилась и маска. Она стала больше походить на зловещую, чем на добрую.

Фото: ITN Studios

А на других изображениях появились дополнительные персонажи. Самого Винни можно увидеть под другим ракурсом.

Фото: ITN Studios

Фото: ITN Studios

Фото: ITN Studios

Фото: ITN Studios

По словам режиссёра и сценариста, картина будет по масштабам во всём превосходить оригинал.

Фильм будет больше и злее. В сиквеле будут представлены новые конструкции существ, новый актёрский состав и большое количество смертей. А ещё Пух и его друзья покинут лес площадью 100 акров, чтобы перенестись в городок Эшдаун!

Первый фильм получил отрицательные оценки, однако стал кассовым хитом. При бюджете в $ 100 тыс. лента заработала почти $ 5 млн в прокате. Фильм также вышел и в России.

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