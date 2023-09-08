Появились первые кадры из фильма ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд 2»

Издание The Hollywood Reporter опубликовало первые кадры фильма «Винни-Пух: Кровь и мёд 2». Лента выступит продолжением низкобюджетного трэш-хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд».
На одном из кадров можно увидеть старого-доброго Винни, но в изменённом костюме. Наряд стал выглядеть более серьёзно и угрожающе. Изменилась и маска. Она стала больше походить на зловещую, чем на добрую.
Фото: ITN Studios
А на других изображениях появились дополнительные персонажи. Самого Винни можно увидеть под другим ракурсом.
Фото: ITN Studios
Фото: ITN Studios
Фото: ITN Studios
Фото: ITN Studios
По словам режиссёра и сценариста, картина будет по масштабам во всём превосходить оригинал.
Фильм будет больше и злее. В сиквеле будут представлены новые конструкции существ, новый актёрский состав и большое количество смертей. А ещё Пух и его друзья покинут лес площадью 100 акров, чтобы перенестись в городок Эшдаун!
Первый фильм получил отрицательные оценки, однако стал кассовым хитом. При бюджете в $ 100 тыс. лента заработала почти $ 5 млн в прокате. Фильм также вышел и в России.
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